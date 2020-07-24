رسالة الى الاميركي.. اقترب السحق يا فرعون عصرنا

2020/07/24 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عددا من الاوسمة نذكر منها (#الطائرة_الايرانية)، (#ارهاب_جوي_اسراييلي) ووصلت الى نصاب الترند، استنكارا منهم...

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