2020/07/24 | 11:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتم بعد إحصاء الخسائر المالية التي خلفها الحريق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق وسط أربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق وسط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).