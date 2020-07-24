سفير العراق لدى الرياض يرجح فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً

2020/07/24 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع سفير العراق لدى السعودية قحطان الجنابي، فتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في القريب العاجل.وقال الجنابي في حديث صحفي: “الحكومة العراقية مستعدة لفتح المنفذ ونتمنى أن يكون في أسرع وقت”.واوضح أن “الشركة المنفذة هناك أكملت عملها وهناك بعض المعدات تحتاج إلى تثبيت وتحويل بعض الموظفين من الجانبين، لمسات أخيرة فقط ونتوقع فتح …

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