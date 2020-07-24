2020/07/24 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر امني: نقل لواء 54 الى قضاء الطارمية ولواء 27 من الجزيرة الى بغداد

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