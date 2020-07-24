2020/07/24 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تكشف عن فضيحة تعيين ابن شقيق (ر.ح) رئيساً للجنة تحديد تفاصيل الأعمال المطلوبة لمشروعي محطة بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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