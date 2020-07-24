تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

2020/07/24 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.وحسب بيانات المعهد، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 204183، والوفيات إلى 9111، حتى صباح اليوم الجمعة.

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