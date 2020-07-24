كورونا.. محافظة عراقية تسجل 88 إصابة جديدة و85 حالة شفاء ووفاة واحدة

2020/07/24 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة، بتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة...





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