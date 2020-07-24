شرطة ذي قار تعثر على 15 قطعة أثرية وتسلمها إلى متحف الناصرية

2020/07/24 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

عثرت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، على 15 قطعة أثرية في المحافظة وتسليمها إلى متحف الناصرية الحضاري.

وذكرت القيادة في باين تلقته (بغداد اليوم) أنه "كشف قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي خلال زيارته قسم حماية الآثار والتراث عن العثور على 15 قطعة أثرية شمال المحافظة خلال تجوال دوريات حماية المواقع الاثارية في قضاء الرفاعي".

وأضافت، "اشرف قائد الشرطة على جميع الإجراءات الاصولية لتسليم القطع البالغ عددها 15 قطعة مختلفة الأنواع والأحجام إلى متحف الناصرية الحضاري والذي بدوره يقوم بتسليمها إلى المتحف الوطني في العاصمة بغداد".

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وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس أرك

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وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وز

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وقال اللواء رسول في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس&q

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