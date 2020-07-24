الدفاع المدني تنقذ عاملاً سقط من أعلى إحدى البنايات في كربلاء

2020/07/24 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الجمعة، 24 تموز، 2020، بانقاذ عال بناء سقط من اعلى ا...





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