2020/07/24 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة الامام علي تعلن دفن جثامين 64 متوفيا جديدا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة الامام علي تعلن دفن جثامين 64 متوفيا جديدا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).