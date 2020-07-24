2020/07/24 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة هدد حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ، القادة الأمريكيين على خلفية حادثة الطائرة المدنية الإيرانية التي اعترضتها مقاتلات أمريكية فوق الأجواء السورية.وقال آشنا في تغريدة عبر "توتر" باللغة الفارسية إن "من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا".وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أعلنت أنها ستسلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فيها احتجاجها على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية من قبل مقاتلات أمريكية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه الرسالة، التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية.واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، أمس الخميس، طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت لاحقا.وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الرئيس الإيراني مهددا: من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الرئيس الإيراني مهددا: من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).