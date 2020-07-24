تقرير يلخص نتائج حول إيران: طهران ستحول دون عرقلة الكاظمي في بغداد

2020/07/24 | 12:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تحدث تقرير صحفي، الجمعة، عن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران، فيما أشار إلى &quo...

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