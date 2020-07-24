الكربولي يعلق على تحرير المختطفة الألمانية في بغداد

2020/07/24 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، على خبر الافراج عن الناشطة الالمانية هيلاس ميفيس التي تم اختطافها في بغداد قبل ثلاثة ايام.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “الحكومة تمتلك القدرة على كشف مكان رهينة اجنبية واحدة من وسط هذه الفوضى واطلاق سراحها خلال ساعات بينما لا تكشف مصير الاف …

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