حريق في سوق كبير في أربيل

2020/07/24 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية في عامين يحترق سوق كبير في اربيل ، فقد نشب حريق كبير صباح اليوم الجمعة، في سوق شعبية في مدينة اربيل بإقليم كوردستان.وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني سركوت كاره “تم اخماد 90‎%‎ من النيران في الحريق الذي نشب في سوق “ناو سيمي” في حي كوردستان، ولكن لغاية الان لم نتمكن […]

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