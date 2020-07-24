تحرير الناشطة الالمانية المختطفة في بغداد

2020/07/24 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلنت السلطات العراقية الجمعة أن قوات الأمن العراقية حررت ألمانية خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن “القوات الأمنية تحرر الناشطة هيلا ميفيس” من دون إضافة أي تفاصيل.وكانت ميفيس التي تدير برامج فنية في مركز “بيت تركيب” […]

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