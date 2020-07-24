تعيين قائد جديد لعمليات الحشد الشعبي في الموصل

2020/07/24 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عبدالحسين غزال اصدرت قيادة هيئة الحشد الشعبي قرارا بنقل خضير المروحي من قاطع عمليات تكريت للحشد الى منصب قائد عمليات الحشد الشعبي في الموصل وعموم نينوى.وقال المطروحه في بيان على الانترنت انه يشكر اهالي تكريت لتعاونهم معه في الفترة السابقة وانه عازم على البقاء بنفس التوجه في نينوى وتأتي التغييرات في […]

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