القبض على عصابتين تتاجر بالمخدرات في بغداد

2020/07/24 | 12:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، ان"مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة".واضافت، ان"العصابة الأولى مكونة من متهمين اثنين تم إلقاء القبض عليهما في منطقة المنصور ببغداد بعد نصب كمين محكم لهما وبالجرم المشهود وبحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة داخل العجلة التي يستقلونها، فيما تم إلقاء القبض على احد افراد العصابة الثانية المكونة من ثلاثة متهمين، (اثنان منهم لاذوا بالفرار) بعد نصب سيطرة لهم في منطقة علوة الرشيد ببغداد".واشارت الى، انه"تم ضبط داخل العجلة التي يستقلونها ٨٠٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة وكيلو غرام من مادة الحشيشة وأربعة أكياس بمقدار ١٠٠٠ حبة مخدرة".

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