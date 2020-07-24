بالصور.. إنشاء خندق وساتر ترابي في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

2020/07/24 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة، اليوم الجمعة، مباشرتها بإنشاء خندق وساتر ترابي في محيط منفذ الشلامجة الحدودي لمنع عمليات التهريب.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونائب قائد العمليات المشتركة، والتوجيهات المباشرة من قائد عمليات البصرة، باشرت بتأمين محيط منفذ الشلامجة بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق الترابية التي كانت تستخدم لعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس".

وأضاف البيان، أن "العمل سيستمر لحين قطع جميع الطرق الترابية، وجعل منفذ الشلامجة الحدودي طريق مدخل ومخرج واحد".

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بغداد اليوم- ذي قار

عثرت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، على 15 قطعة أثرية في المحافظة وتسليمها إلى متحف الناصرية الحضاري.

وذكرت القيادة في باين تلقته (بغداد اليوم) أنه "كشف قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الجمعة، 24 تموز، 2020، أن رئيس اركان الجيش، عبد الامير رشيد يار الله لايملك اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس أرك

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم لاجمعة، القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وز

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