بالوثائق.. الموقف اليومي للكميات المجهزة من الأوكسجين للمستشفيات والمواطنين

2020/07/24 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، اليوم الجمعة، الموقف اليومي للكميات الم...





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