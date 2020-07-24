2020/07/24 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد ال مكتوم : اطلاق تسمية 813 على القمر الصناعي العربي تيمنا بتاريخ ازدهار بيت الحكمة في بغداد بعهد المامون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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