2020/07/24 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة ، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لديه مستشارين إثنين فقط احدهما للرياضة هو حسن علي كريم وثانيهما للشباب هو علي سلمان ونفى تعيين أي شخصية بصفة مستشار بكافة اختصاصات الوزارة.وقال عوة في بيان تلقته “تقدم” ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا اخباراً لبعض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة: درجال لديه مستشارين اثنين فقط وكالة تقدم الاخبارية.

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