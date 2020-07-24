نجدة بغداد تعلن اعتقال اشخاص بتهم عدة بينهم 'مخمورون' يعترضون المارة

2020/07/24 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت نجدة بغداد، الجمعة، عن اعتقال اشخاص بتهم عدة بينهم "مخمورون" يعترضون المارة في العاصمة.

وقالت النجدة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على متسولين عدد (٧٧)، والقبض على شخص يحمل حبوب مخدرة ضمن منطقة حي البساتين كما تم القاء القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة بسماية".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على مخمورين عدد (٩) يعترضون سبيل المارة والقبض على أشخاص مطلوبين عدد (٦) وفق المادة (٤٠٥.



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٤١٣) ضمن منطقة المحمودية وانقاذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى الجسر العنكبوتي ضمن سريع محمد القاسم من جهة منطقة بغداد الجديدة فضلا عن القبض على سارق ضمن منطقة الغزالية".





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