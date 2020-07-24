2020/07/24 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: ضبط دار يحتوي على مخدرات ومختلف الأسلحة والدراجات شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: ضبط دار يحتوي على مخدرات ومختلف الأسلحة والدراجات شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).