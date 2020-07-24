بالوثيقة.. نتيجة الفحوصات المختبرية لنجم الشرطة محمد قاسم

2020/07/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أكدت نتيجة الفحص اليوم الجمعة (24 تموز 2020)، للاعب المنتخب العراقي وفريق الشرطة بكرة القدم محمد ق...





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