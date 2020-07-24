الاغتيالات تدفع أصحاب المولدات في إحدى مناطق ديالى للإضراب عن العمل

2020/07/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن اضراب اصحاب المولدات الاهلية عن التشغيل في ناحية ...





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