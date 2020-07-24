القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح1 - عباس علي العلي

2020/07/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعةالمقدمةفي ضل التطور الإنساني الذي يرتقي بالقيم نحو التكاملية بين مفردات التنمية الإنسانية للوصول إلى صورة من صور الكمال الحضاري في جانبيه الطولي والعرضي، وسعي المجتمعات المتمدنة والتي تقودها الأيدولوجيات الفكرية والدينية والحضارية لبلوغ حالة الاستقرار المجتمعي المبني على الضوابط القانونية المدونة والمكتوبة، والتي هي القادرة لوحدها على رسم المي ......





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