وزارة الشباب: درجال لديه مستشارين اثنين فقط

2020/07/24 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة ، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لديه مستشارين إثنين فقط احدهما للرياضة هو حسن علي كريم وثانيهما للشباب هو علي سلمان ونفى تعيين أي شخصية بصفة مستشار بكافة اختصاصات الوزارة.وقال عوة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت […]

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