ديالى تعلن تسجيل 88 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وتؤكد: 82% نسبة الشفاء العامة

2020/07/24 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل 88 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية 88 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و85 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة”.واضاف العزاوي،ان” نسبة الشفاء العامة بلغت 82% قياسا الى […]

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