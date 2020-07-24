الاستخبارات تعلن القبض على ثلاثة ارهابيين في كركوك

2020/07/24 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقت/المعلومة/نسخة منه، ان”مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.واضاف، انها”ضبطت كدس للعتاد من مخلفات […]

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