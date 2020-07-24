اعتقال رجل خمسيني قام بالاعتداء الجنسي على طفلة حدث في السماوة

2020/07/24 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الجمعة، القبض على شخص خمسيني قام بالاعتداء الجنسي على طفلة في السماوة.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تم تسجيل شكوى من قبل المدعية بالحق الشخصي والدة الطفلة الحدث في مركز شرطة الحي الجمهوري التابع إلى مديرية شرطة قضاء السماوة بأن ابنتها تبلغ من العمر 9 سنوات …

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