الخدمات النيابية: انشاء شركة وطنية للاتصالات سينقذ البلاد من 3 مخاطر

2020/07/24 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الجمعة، بان انشاء شركة وطنية للاتصالات ستنفذ البلاد من 3 مخاطر في ان واحد.وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تجديد رخص شركات الهواتف النقالة مرفوض وسيؤدي الى خسارة العراق اموالا طائلة هي ملك للشعب مؤكدة بان تلك الشركات في ذمتها ديون مالية […]

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