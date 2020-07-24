الامن النيابية تكشف حجم الفراغ الخطير بين ديالى وصلاح الدين

2020/07/24 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابي، الجمعة، عن حجم الفراغ الخطير على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حجم الفراغ على الحدود بين ديالى وصلاح الدين يزيد عن 100 الف دونم لافتا الى ان تلك الاراضي خالية من اي وجود امني […]

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