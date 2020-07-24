2020/07/24 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يجري لاعبو فريق الشرطة اليوم الجمعة، فحوصات جديدة للتأكد من عدم أصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عدي الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “يوم امس اجرى لاعبو فريق الشرطة لكرة القدم، فحوصات طبية للتاكد من سلامتهم قبل الشروع بالتدريبات”.وأضاف ان “الفحوصات لم تكن دقيقة بنسبة 100%، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبو الشرطة يجرون فحوصات جديدة للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبو الشرطة يجرون فحوصات جديدة للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).