استقرار أسعار نفط خام ’’برنت’’ عند الـ 43 دولاراً للبرميل

2020/07/24 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استقر خام "برنت" خلال تعاملات الجمعة وسط متابعة أداء الدولار الأمريكي إذ تراجع لأدنى مست...





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