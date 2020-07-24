مسؤول في الصحة يكشف عن الفئات التي ستكون مشمولة بأول لقاح ضد كورونا

2020/07/24 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، اليوم الجمعة، عن الفئات التي ستك...





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