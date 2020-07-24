ديالى تحذر من اغتيالات” ابي صيدا” وتؤكد: الاهالي في وضع صعب للغاية

2020/07/24 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى حذر مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، من خطورة تكرار مسلسل الاغتيالات في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة( 30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ابي صيدا شهدت مؤخرا سلسلة عمليات اغتيال طالت المدنيين في مشهد اثار قلق الاهالي من عودة نزيف الدماء التي خلقتها […]

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