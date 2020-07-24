2020/07/24 | 14:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل 120 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل 120 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل 120 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).