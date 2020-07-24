العثور على وكر كبير لاحدى العصابات الارهابية بعملية امنية شرقي بغداد

2020/07/24 | 14:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على وكر كبير لاحدى العصابات في منطقة الطالبية بجهود متميزة لمكافحة اجرام بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “في ساعة متأخرة من ليل الأمس نفذت قوات مكافحة إجرام بغداد مكتب القدس بالتنسيق مع القطعات التابعة لعمليات بغداد وضمن قاطع اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية عملية امنية […]

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