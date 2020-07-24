صلاح الدين تسجل 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/24 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، الجمعة، بان دائرة صحة محافظة صلاح الدين، سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ”تقدم” إن “دائرة صحة صلاح الدين، سجلت اليوم 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف ان “50 إصابة من ضمن الـ100، تم تسجيلها في قضاء سامراء”.

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