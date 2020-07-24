2020/07/24 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- بدأ إمام “آيا صوفيا” الصلاة رسميا بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآلاف المصلين.وفي وقت سابق صل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد “آيا صوفيا” في إسطنبول، حيث بدأت أول صلاة للمسجد بعد 86 عاماً.وأعلن محافظ مدينة إسطنبول علي يرليكايا، إغلاق الطرق المحيطة بمسجد “آيا صوفيا”، وذلك بسبب امتلاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور اردوغان ..صوت الآذان يرفع في آيا صوفيا بعد 86 عاما المركز الخبري الوطني.

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