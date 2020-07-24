2020/07/24 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة، مشيرة إلى أن تسليم المعسكرات يتم وفق جدول زمني.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح له ، إن “التحالف الدولي لا يزال يدعم العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية، وأن هناك أكثر من 61 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة : التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة المركز الخبري الوطني.

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