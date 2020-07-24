الثورة التكنولوجية والسياسة الإعلامية للحزب الشيوعي - لطفي حاتم

2020/07/24 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم ا--بات معروفا ترابط الفكر الاشتراكي العلمي وتعميم الخط السياسي للحزب الشيوعي على الجماهير الشعبية عبر توظيف الثورة العلمية التكنولوجية التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة وبهذا السياق تشير التجربة التاريخية المنصرمة الى ان تجاهل استخدام النشر الإلكتروني وعدم استثمار مواقع التواصل الاجتماعي يعرض الخط السياسي للحزب الشيوعي الى خلل في تعميم مشروعه الكفاحي.



ان نشر وتعميم الخط السياسي للح ......





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