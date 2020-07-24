فهم الاقتصاد السياسي لدول الخليج. مقابلة مع آدم هنية. نقله إلى العربية : فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/07/24 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة شرعت حكومة المملكة العربية السعودية، في ديسمبر 2019، في خصخصة جزئية لمنشأتها البترولية، أرامكو السعودية، فيما بات يمثل أكبر إدراج بالبورصة في العالم إلى يومنا هذا.



كان ذلك أشجع قرار جرى اتخاذه في إطار خطة الأمير السعودي محمد بن سلمان الرامية إلى تعديل مجمل اقتصاد البلد من أجل خلق نعيم نيوليبرالي.



وتتجلى ميول شبيهة في بلدان الخليج المجاورة حيث تتبوأ إجراءات من قبيل خفض النفقات العامة وخصخصة ال ......





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