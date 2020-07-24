2020/07/24 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن آلية الاتفاقية التي أبرمها العراق بشأن الربط الخليجي للطاقة، مرجحة دخول الخط في العمل خلال سنة أو أكثر في حال استمرار الاعمال من جانب دول الخليج، فيما نفت، عزم الوزارة اطفاء الكهرباء في عموم البلاد لربط الأنبوب الغازي للمنظومة المتطورة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء توضح آلية الربط الخليجي للطاقة وموعد دخوله الخدمة المركز الخبري الوطني.

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