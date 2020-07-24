2020/07/24 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- استقر خام “برنت” خلال تعاملات الجمعة وسط متابعة أداء الدولار الأمريكي إذ تراجع لأدنى مستوى في نحو عامين والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية هامشية.وأمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة شينغدو، رداً على القرار الأمريكي بإغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن بولاية “تكساس”.وعلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار خام “برنت” وسط متابعة أداء الدولار الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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