2020/07/24 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة بضاعة محملة على الباخرة بمواد إلى دولة الإمارات العربية لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.واضافت الهيأة في بيان تلقته “تقدم” إن “المواد تضمنت (أنابيب فايبر كلاس مستعملة و3700 كيس ذرة لنفاذ الكمية في اجازة الاستيراد)”.وبينت إنه “تم إعادة البضاعة المحملة وفق محضر أصولي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة مواد محملة على الباخرة إلى الإمارات غير مستوفية للشروط في ميناء خور الزبير وكالة تقدم الاخبارية.

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