2020/07/24 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباخرة الحدباء تعود الى ميناء خور الزبير بعد دورة كاملة حول الكرة الارضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباخرة الحدباء تعود الى ميناء خور الزبير بعد دورة كاملة حول الكرة الارضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباخرة الحدباء تعود الى ميناء خور الزبير بعد دورة كاملة حول الكرة الارضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).