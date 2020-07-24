العراق يقدم مقترحا للسعودية بالغاء رسوم سمات الدخول للمسافرين لزيارة البلدين

2020/07/24 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الخارجية العراقية تقديمها مقترحا يقضي بالغاء رسوم سمات الدخول للمسافرين الراغبين بزيارة البلدين.وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبد الكريم هاشم مصطفى اجتمع مع وكيل وزارة الخارجيّة السعوديّة للشُؤُون السياسيّة والاقتصاديّة السفير عادل مرداد في الرياض على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة […]

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