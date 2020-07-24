الصحة تسجل 2485 اصابة و 90 حالة وفاة بـ كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/07/24 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1863) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 212 بغداد / الكرخ 300 مدينة الطب 102 النجف الأشرف 120 السليمانية 38 أربيل 114 دهوك 7 كربلاء 124 كركوك 102 ديالى 85 واسط 228 البصرة 117 ميسان 73 بابل 80 الديوانية 72 ذي قار 50 الأنبار 12 …

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