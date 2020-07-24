هبوط الدولار يرفع اسعار النفط مع استمرار التوتر الاميركي - الصيني

2020/07/24 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شهدت اسعار النفط، الجمعة، ارتفاعا في ظل ضعف الدولار الأميركي، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبحت الأسعار.وفي المعاملات المسجلة عند الساعة الـ1 ظهرا بتوقيت بغداد، ارتفع خام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 43.66 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو ما يعادل 0.36% إلى 41.44 دولار.وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ إلى 1.416 مليون في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر مما يشير إلى جمود تعافي الاقتصاد الأميركي في ظل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19.وبينما يغذي ارتفاع عدد الإصابات المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الحكومية، فإن المخاوف من تضرر الطلب على النفط تفاقمت جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط.وأمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو اليوم الجمعة، في رد بالمثل بعد أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون هذا الأسبوع، إذ تتدهور العلاقات أكثر بين القوتين العالميتين.وقال Barclays إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الأجل القريب إذا تباطأ التعافي في طلب الوقود أكثر، على الأخص في الولايات المتحدة.وخفض البنك توقعاته لفائض سوق النفط لعام 2020 إلى متوسط قدره 2.5 مليون برميل يوميا من 3.5 مليون برميل يوميا في السابق.

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